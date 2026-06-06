6月6日、信州ブレイブウォリアーズは、今シーズン京都ハンナリーズでプレーした古川孝敏との新規選手契約の締結を発表。2027－28シーズンまでの2年契約となった。 兵庫県出身で現在38歳の古川は、190センチ92キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2010年にアイシンシーホース（現シーホース三河）でキャリアをスタ}