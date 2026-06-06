[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(9-10位決定戦)第2戦](味スタ)※16:00開始主審:中村太<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 21 長沢祐弥DF 5 井上竜太DF 6 宮原和也DF 15 鈴木海音MF 7 松橋優安MF 10 森田晃樹MF 14 福田湧矢MF 16 平川怜MF 23 深澤大輝MF 40 新井悠太FW 9 染野唯月控えGK 31 馬渡洋樹DF 35 田邉秀斗DF 36 松田陸MF 8 齋藤功佑MF 17 稲見哲行MF 30 川村楽人FW 25 熊取谷一星FW 27 白井亮丞FW 45 寺