[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(11-12位決定戦)第2戦](埼玉)※16:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 2 宮本優太DF 3 ダニーロ・ボザDF 5 根本健太DF 88 長沼洋一MF 8 マテウス・サヴィオMF 10 中島翔哉MF 13 渡邊凌磨MF 25 安居海渡MF 77 金子拓郎FW 17 小森飛絢控えGK 16 牲川歩見DF 26 荻原拓也MF 11 サミュエル・グスタフソンMF 14 関根貴大MF 22 柴戸海MF 24 松尾佑介FW 9 イ