風と一体になって、大空をゆったりと飛ぶ熱気球。インストラクターの指導を受けながら操縦しているのは、鹿屋市の高校3年生です。夢は、世界の空を飛ぶこと――。受験勉強に励みながら、熱気球のパイロットを目指す18歳の挑戦を追いました。 ■3歳の憧れがふくらむ…夢は世界の空へ お弁当を食べながら、クラスメイトと談笑する矢野浩輝さん。鹿屋高校の3年生です。（同級生）「彼、英語の授業では、英語し