◇卓球 WTTコンテンダー スコピエ（6月1日〜7日、北マケドニア）卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」は5日、各種目で日本勢が勝ち上がっています。女子シングルスでは、第1シードの大藤沙月選手や第2シードの橋本帆乃香選手、佐藤瞳選手、横井咲桜選手、赤江夏星選手ら5選手が8強入り。2回戦では、大藤選手が予選を勝ち上がってきた韓国のユ・シウ選手に3-1で勝利。カットマンの橋本選手は、笹尾明日香選手との日本人対決に3-1で勝