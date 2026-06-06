けさ、群馬県前橋市でトラックが自転車をはね、自転車に乗っていたネパール国籍の21歳の女性が頭を強く打って重体となっています。きょう午前7時半ごろ、前橋市西片貝町にある市道の交差点でトラックが自転車をはねました。この事故で、自転車に乗っていたネパール国籍で専門学校生のボハラ・ジョチさん（21）が病院に搬送され、当時は意識があったということですが頭を強く打っていて、その後、重体となっています。警察によりま