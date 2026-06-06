「網走監獄和牛」で更生 拘禁刑導入から1年北海道・網走市にある「二見ヶ岡農場」。牛の世話をしているのは、畜産農家ではありません。罪を犯した受刑者たちです。【写真で見る】牛の命と向き合う受刑者の姿 「大事にしないと」考えに変化も子牛を慣れない手つきで固定するのは40代の鈴木受刑者（仮名）。鈴木受刑者（仮名）「大麻の栽培で捕まりました」──今回は？「同じです」大麻取締法違反の罪に2度問われ、今回が2度目