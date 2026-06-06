「阪神−楽天」（６日、甲子園球場）阪神の村上頌樹投手は６回５安打無失点。楽天打線から７奪三振を奪った。初回連続三振から三者凡退で立ち上がると、二回も三者凡退とした。三回、四回も無失点とし、五回には安打と四球などで２死二、三塁のピンチも渡辺を右飛に仕留めた。六回は辰己、平良に連打を浴び、無死一、二塁としたが、黒川を見逃し三振。村林を遊ゴロ併殺とし、ピンチを切り抜けた。七回から畠がマウンドへ