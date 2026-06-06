◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第3代表決定トーナメント2回戦ヤマハ7―2Honda鈴鹿（2026年6月6日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）昨年の日本選手権で優勝したヤマハが快勝し、第3代表決定トーナメント3回戦に進出した。「9番・中堅」の前野幹博外野手（30）が2安打1打点。入社13年目の左打者が、チームにとって大きな一勝をもたらした。「前の網谷が打ってくれたんで、何とかつないでもう1点と。思い切り振