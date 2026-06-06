栃木県上三川町の強盗殺人事件で、被害女性の長男と次男を襲い負傷させたとして栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は6日、強盗殺人未遂の疑いで、実行役とされる相模原市と川崎市のいずれも16歳の少年3人を再逮捕した。