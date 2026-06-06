サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN新世界」（日プ新世界）は6日、アイドルとしてデビューできる男性12人を決める最終回を、東京体育館から生放送した。22人まで絞られた練習生が最後のパフォーマンスを披露後、合格者を決める一般視聴者の投票が締め切られた。また、グループ名は「KO1KEYZ（コイキーズ）」に決まったことが発表された。その後、全12人が発表された。KO1KEYZは、グローバルボーイズグループとして