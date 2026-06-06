「ああいうことができる人に会ったことがない」――。賀来賢人が、映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』で共演した穂志もえかを絶賛した。毎テイク違う芝居を見せる姿に驚き、「すばらしい出会いをさせていただきました」と語った。賀来賢人○木村多江をキャスティングした決め手映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台挨拶が5日に都内で行われ、賀来賢人、木村多江、稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵