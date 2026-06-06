リハーサルの段階からフロアから無数の拳が突き上がる。そう、彼らの出番を今か今かと待っている観客の熱量は半端ではなかった。2025年に続き、＜SATANIC CARNIVAL 2026＞連続出場を決めたのは北九州・小倉発のHERO COMPLEXだ。EVIL STAGEにSEが流れ、「サタニック、今年もヒーローが来たぜ！」と三木風太（G, Vo）は叫ぶ。1曲目「Feel so good」が始まるや、ド頭から図太いシンガロングを起きているではないか。三位一体となった