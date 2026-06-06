結局、バンドなのだから言いたいこと、伝えたいことは歌詞と音に込めているということだろう。限られた持ち時間の中、「できるだけたくさんの曲をやりたい。最後までぶっ飛ばして行くぞ！」と猪狩秀平（G, Vo）が宣言し、とんでもない突進力でSTAN STAGEを熱くさせたのがHEY-SMITHだ。例年と会場は変わったが、その場をライブハウス特有のカオティックに塗り替えるのは同じ。猪狩が雄叫びを上げ、奏でたギターリフにオーディエンス