本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。試合後に更新したインスタグラムでは、同僚の好プレーを真っ先に投稿した。エンゼルスの3回の攻撃。先頭打者マドリガルの打球が、佐々木を襲う。佐々木は反応したものの、捕球できなかった。グラブを弾いたボールをカバーしたのが、二塁を守ったロハス