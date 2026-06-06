EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるデジタルEP『URBAN SAVAGE』を、デビュー20年目を迎える本日にリリースした。2006年6月6日にEXILEへ加入し、本日でデビュー20周年を迎えるAKIRA。そんな記念すべき日にリリースとなった本作は、AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロックやラップやヒップホップテイストを混ぜた、オリジナルスタイルの楽曲を4曲を収録している。また、収録曲には3名のコラボレーションアーティストが参加