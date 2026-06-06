◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦福岡２―１（２戦合計３―２）千葉（６日・フクアリ）Ｊ１福岡は６日、アウェーで千葉と対戦し、２―１で勝利した。ホーム＆アウェーで行われたプレーオフラウンド２戦合計３―２で勝利し、百年構想リーグのＪ１１９位が決まった。塚原真也監督は「半年間結果がのらなかった中で、多くのサポーターが来てくれたことに感謝したい。前半は良さを出せなかったが、ハーフ