THE FRANK VOXが、ニューアルバム『VOX LETTER 2』収録曲「君が笑ってくれるなら」のミュージックビデオを公開した。本ミュージックビデオは、SNSを中心に人気を集めるカップルインフルエンサー「かいちょすカップル」が出演。監督は野口みなみが担当し、出会いから喧嘩やすれ違いを経験しながらも、互いを想い合い、幸せへと歩んでいく姿を描いた作品となっている。日常のやり取りやすれ違い、ふとした瞬間の笑顔などリアリティの