６月６日の阪神１１Ｒ・垂水Ｓ・３歳上３勝クラス（芝２０００メートル＝１１頭立て）は、７番人気のジーティーダーリン（牡４歳、栗東・田中克典厩舎、父サートゥルナーリア）が逃げ切った。勝ち時計は１分５８秒７（良）。二の脚が速く、１コーナーまでに先頭へ。道中は２〜３馬身のリードを保った。直線に入っても勢いは衰えず。松本大輝騎手のゲキに応えて脚を伸ばし、後続を寄せ付けなかった。２番手を追走していたミュー