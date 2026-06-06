ライブ開始予定の6分前にオンステージして、アマダシンスケ(Vo, B)の「おはようございまーす！ 「風」！」のひと声からサウンドチェックを開始。まだサウンドチェックであるにもかかわらず1曲丸ごとを全力で歌い上げ、本番前から「サタニック！」と煽るアマダの目つきが鋭い。これはSATANIC CARNIVALに出演するすべてのバンドに言えることだが、楽しさよりも勝負の緊張感に向き合い、盛り上がることよりも己の刀を見せつけることを