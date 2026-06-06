岡山県高校総体・バスケ女子決勝倉敷翠松VS就実 【岡山県高校総体2026】6日、バスケットボール女子の決勝で倉敷翠松が就実に勝利し、岡山県女子の頂点に立ちました。 試合序盤にペースを握ったのは就実。第1Qは石岡、近藤らが得点を重ね、第1Q終了時点で25対14と大きくリードします。 それでも倉敷翠松は第2Q、池田、矢代らの得点で流れを奪取。第2Qだけで32得点をあげ逆転に成功。このまま逃げ切っ