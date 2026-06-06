鹿島が2-0で勝利も神戸が優勝J1百年構想リーグは6月6日にプレーオフ第2戦を各地で行い、メルカリスタジアムではEAST首位の鹿島アントラーズとWEST首位のヴィッセル神戸が対戦した。初戦を5-0で制していた神戸は、アウェイの地で鹿島に猛攻を仕掛けられたが、GK権田修一を中心に守って2失点に収め、第2戦は0-2で終了。2試合合計スコア5-2で逃げ切り、J1百年構想リーグの優勝に輝いている。逆転するためには最低でも5点を取らな