2026年6月6日に舞洲スポーツアイランド 空の広場にて「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS ＆ DRONES」が開催されます！大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が登場する特別ドローン演出も実施。昨年多くの来場者が熱狂した大阪・関西万博の記憶が残るエリアを舞台に、花火1万発とドローン延べ2000機による圧倒的な没入型エンターテインメントが夜空に展開します。 OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS ＆ DRONES