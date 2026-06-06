NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。巨人はウィットリー投手を1軍登録しました。6日ロッテ戦先発のウィットリー投手は、ここまで7試合に先発登板し1勝3敗で防御率3.49。前回5月23日の阪神戦では6回途中を8奪三振3失点も、打線が阪神・村上頌樹投手に3安打完封を喫し、今季3敗目がついていました。4月17日ヤクルト戦以来の2勝目&チームの5連勝をかけて、交流戦初のマウンドに上がります。