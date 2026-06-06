女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。駆け出しの頃、オーディションで落ちた意外な理由を明かす場面があった。4歳からモデルとして芸能界デビューし、その後、女優、そして14歳で歌手デビューを果たし、今年芸能生活45周年を迎えた観月。パーソナリティーの和田アキ子は「こんな言い方したら変だけど、異様に整ってたんだろ