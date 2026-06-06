漫画家・倉田真由美さん（54）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上で拡散されている、赤ちゃんの顔面にケーキを押し付ける動画に怒りをにじませた。あるTikTok投稿者の女性が、赤ちゃんの1歳の誕生日を祝う動画をアップ。そこで「ごめん!」と言いながら、突然ケーキを顔面に押し付けた。激しく泣き叫ぶ様子が映されていたが、それでも女性は2回、3回と繰り返し、最後は赤ちゃんの頭にいちごをのせていた。なお