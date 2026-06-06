『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編の本予告映像と最終キービジュアルが解禁された。9月11日より全国200館規模で劇場公開される。【動画】そのキャラ出るの！？公開された『響け！ユーフォニアム』後編映像予告映像では、本作の主人公・黄前久美子と、そのライバルである黒江真由を中心に描かれている。2人それぞれが抱える理想や想いが交錯し、“最後の演奏”へ向けた葛藤や、一つの音楽を創り上げる難しさ、そして全国大