還暦を前に、「何か新しいことを始めたい」と思った男が、たどり着いたのは女装だった。大手企業に勤める50代男性は、メイク、衣装、下着、撮影代などに毎月10万円以上を費やしながら、“わかな”という別の自分を生きている。最初は遊び半分だったはずが、女装を通じて凝り固まった価値観がほどけ、人との接し方まで変わったという。50代からの“幸せ散財”が、人生をどう変えるのか。熟女装に目覚めた男性のリアルを追った。◆女