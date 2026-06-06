世界で初めて、“動物と交わる”を銘打ったストリップショーを行い、興行を成功裏に終えた伝説の踊り子・浜みゆきさん。その娘で、幼少期より母に随行して昭和のストリップ劇場を転々と暮らした有賀美雪さんもまた、ストリッパーだ。劇場の楽屋での暮らしを振り返り、「人間のクズの集まり」と唾棄する彼女の、語りに耳を傾けた。◆学校はほとんど行っていなかった――伝説のストリッパー・浜みゆきさんの娘として、全国津々浦々を