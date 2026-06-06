立ち技格闘技「RISE」は6日、東京・EBARAWAVEアリーナおおたで「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザー級スタンディングトーナメントFinal―」を行った。バンタム級（55キロ）3分3R延長1Rで対戦した玖村将史（27＝999）は、ジョマール・ガラザ（36＝フィリピン）に1R1分23秒KO勝ちした。1Rは玖村がカウンターの左フックでダウン。三日月蹴りで2度目のダウン、右のミドルで3度目のダウンでKOした。マイ