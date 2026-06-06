■明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦1-2位決定戦 鹿島2ー0神戸（メルカリスタジアム）ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズとのプレーオフラウンドを制し、J1百年構想リーグで優勝を果たした。J1百年構想リーグはJ1の20クラブを東西10チームずつに分けてグループ内でホーム&アウェイ方式のリーグ戦（2グループ合計180試合）を行い順位を決定する。プレーオフラウンドでは各グループ同順位同士がホーム&アウ