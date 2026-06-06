リッター100円で買えていたこともあったのに……。クルマでの移動が日常に組み込まれている人にとって、ガソリン価格は気になって仕方ない存在ではないでしょうか。給油のたびに表示される金額に、ため息をついた経験を持つ方も多いはず。ガソリンを取り巻く状況は大きく揺れています。2025年11月にはガソリン税の暫定税率を廃止する法律が成立し、2025年12月31日をもって長年続いた約25円分の上乗せ税負担がなくなりました。一方