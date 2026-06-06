SUPER EIGHT横山裕（45）が6日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）にVTR出演。5月31日をもって活動を終了した嵐への思いと、SUPER EIGHTの今後について言及した。横山は親友の落語家月亭八光（49）とロケ。2人の行きつけの焼き肉店でトークを繰り広げた。嵐の活動終了の話題になると、横山は「ちょっと寂しいんですよ」と言及。「嵐がど真ん中で、ずっと一線でやってくれていたじゃな