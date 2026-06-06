運動がたくさん必要な小型犬 1.ジャック・ラッセル・テリア ジャック・ラッセル・テリアは、小型犬の中でも特に運動量が多いことで知られている犬種です。 体はとってもコンパクトなのですが、意外なほど筋肉質です。俊敏性が高く、飼い主も驚くほどのスタミナを持っています。 見た目からは運動があまり必要なさそうに思われがちなのですが、実際には毎日たくさん体を動かすことが必要です。 運動量が必要な