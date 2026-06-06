北中米ワールドカップの開幕を前に、日本代表のユニホームが海外メディアから高い評価を受けている。イギリスメディア『THE Sun』は、「世界の頂上でワールドカップ・オブ・キットにランクインしたすべてのシャツ。コンゴ民主共和国の奇抜なユニホーム、日本の驚異的なユニホーム、そしてスペインの勝利の方程式など」と題した特集を掲載。出場48か国のユニホームを独自に採点し、“ユニホーム版ワールドカップ”を開催した。