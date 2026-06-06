６月６日に開催されたJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦で、鹿島アントラーズ（EAST１位）とヴィッセル神戸（WEST１位）が前者の本拠地で対戦した。１週間前に行なわれた第１戦を０−５で落とした鹿島は、第２戦では立ち上がりから攻勢に出る。まずは３分、ロングボールに抜け出したレオ・セアラがボックス内から強烈なシュートを放つも、神戸GKの権田修一にセーブされる。13分には、濃野公人の右サイドからのクロ