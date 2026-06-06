自信に溢れる投球を披露した佐々木(C)Getty Images「安心できるようになった」佐々木の投球怪物は、いよいよメジャーの舞台に適応し始めた。現地時間6月5日に本拠地で行われたエンゼルス戦に佐々木朗希（ドジャース）が先発登板。5回まで相手打線をノーヒットに抑える圧倒的な内容で、7回（98球）を投げ切り、被安打2、10奪三振、無失点と好投。味方打線の援護を得られずに惜しくも4勝目はお預けとなったが、球場を熱狂させる