◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神-楽天(6日、甲子園球場)阪神は5回、森下翔太選手が暴言により球審から退場処分を受けました。両チーム無得点で迎えた5回、阪神は先頭の熊谷敬宥選手が四球で出塁すると、盗塁などで1アウト3塁のチャンスを作ります。続く立石正広選手がレフトへのタイムリーヒットを放ち、待望の先制点。なおも2アウト1塁で、森下選手が打席に入ると、初球の内角カットボールを見逃すと、ストライク判定に首を横に振り