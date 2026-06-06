6月4日～10日は「歯と口の健康週間」です。歯と口の健康に関する情報を伝えるイベント「歯の祭典」が6日に熊本市で開かれました。 会場の県歯科医師会館には約100人が集まり、健康な歯を持つ高齢者を表彰するコンクールでは、県内の各地域から選出された自分の歯を20本以上持つ80歳以上の男女7人が表彰されました。 また歯科医師の宝田恭子さんが講演し、誰でも簡単に口とあごの筋肉が鍛えられる「顎顔面筋