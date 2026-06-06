サッカー日本代表が6月2日、北中米ワールドカップの事前合宿地へ向けて成田空港から出国した。【写真】「目立ちすぎ」違和感の声も上がった長友の姿長友佑都の“闘魂ハチマキ姿”選手たちはお揃いのスーツ姿で空港ロビーに登場。そのなかで、ひときわ目立っていたのが日本代表史上最多となる5度目のワールドカップに挑む39歳のベテラン、長友佑都だ。額には「闘魂」と書かれた日の丸ハチマキを身に着け、森保一監督のすぐ後ろ