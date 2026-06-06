イタリアの美術館で、来館者が展示品の椅子に座り破損させる様子を監視カメラが捉えた/Palazzo Maffei（CNN）オランダの画家ビンセント・ファン・ゴッホの最も有名な絵画の一つから着想を得たクリスタルで覆われた椅子が、深刻な損傷を被った――。イタリアの美術館で昨年、そんな出来事があった。美術館の発表によると、観光客1人が写真撮影のために座った際に破損したという。伊北部ベローナのパラッツォ・マッフェイが公開した