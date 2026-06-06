シンガー・ソングライターのＭＩＳＩＡが５日、トヨタアリーナ東京で開催された「第９回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の開会式で、スペシャルライブを行った。１０年以上にわたって、同大会のアスリートたちを応援してきたＭＩＳＩＡは、大会公式応援ソング「太陽のパレード」など５曲を熱唱。アスリートにエールを送るとともに、６０００人の観客を沸かせた。同大会は、知的障害のある人たちにス