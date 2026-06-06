タレントの辻希美が、６日に更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。第１子妊娠時の心境を語った。辻は２００７年に俳優・杉浦太陽と結婚し、長女を出産。妊娠が分かった時、「仕事も辞める気でいた」という。実は、その前から「結婚したいと思っていて、事務所にもなんとなく話はしていた」そう。だが結婚する場合は「仕事はいったんできなくなるよっていう話をしていたの