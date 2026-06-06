阪神・森下翔太外野手（２５）が６日の楽天戦（甲子園）に「３番・左翼」で出場も５回の攻撃後、退場が告げられた。１点リードとなった５回に楽天の先発・早川と対峙。二死一塁、カウント１―１からの際どい球をストライクと宣言され不満げな表情を浮かべた。さらに１―２から空振り三振に倒れると、真鍋球審に向けて言葉を投げかけベンチへ下がった。その後、球審から「森下選手を暴言により退場といたします」とアナウンス