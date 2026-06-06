【漫画】本編を読む昨今、世界的な物価高や円安の影響もあり、海外旅行をするのには勇気がいる。『休日の予定は世界旅ごっこ 異国気分をたのしむ東京さんぽ』（momo/KADOKAWA）は、東京にいながら世界各国を旅した気分を味わう「なんちゃって海外旅行」をテーマにしたコミックエッセイである。時間もお金もなくても、工夫ひとつで非日常は作れるという発想の転換を、軽やかで楽しい「大人のごっこ遊び」として提案してくれる作品