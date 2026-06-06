ＤＤＴ６日の新宿高島屋大会でＫＯ―Ｄ無差別級王者の上野勇希（３０）率いる「Ｔｈｅ３７ＫＡＭＩＮＡ（サウナカミーナ）」が、ＭＡＯら「ストレンジ・ラブ・コネクション（ＳＬＣ）」組に快勝した。この日上野は勝俣瞬馬、Ｔｏ―ｙと組んでＭＡＯ、ＫＡＮＯＮ、ビエント・マリグノ組と新宿高島屋１階の特設リングで激突。高島屋を高島平と言い間違えたビエントを３人がかりで激しく攻め立てた。半ば路上プロレスと化した場