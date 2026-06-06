【モデルプレス＝2026/06/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が6月4日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌での撮影のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」20歳ギャル「抜群のスタイル」美デコルテ＆美脚際立つオフショルトップス姿◆伊藤愛依海、美デコルテ＆美脚際立つオフショルトップス姿伊藤は