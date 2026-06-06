【モデルプレス＝2026/06/06】女優の今田美桜が6月4日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を披露し、話題となっている。【写真】29歳朝ドラ女優「透明感がすごい」肩出しベアトップ衣装姿◆今田美桜、スラリ美肩披露のベアトップ姿公開今田は「いろいろです」とつづり、写真を複数枚投稿。クシャッとした笑顔の写真では、黒のベアトップのパンツ姿で、下ろした髪の間から綺麗な肩のラインを覗かせている。その他、テーブルの上