あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「レ・ミゼラブル」の略語は？「レ・ミゼラブル」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字で略すことができます！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「レミゼ」でした！レミゼは、『オペラ座の怪人』『キャッツ』とともに、世界3大ミュージカルとして