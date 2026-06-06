サッカー・J1のヴィッセル神戸が、Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」を制した。WEST（西地区）1位の神戸は、プレーオフラウンド1-2位決定戦で、EAST（東地区）1位の鹿島アントラーズと対戦した。5月30日にホームのノエビアスタジアム神戸で行われた第1戦を5-0で快勝。6日にメルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市）で行われた第2戦は、合計スコアで大きくリードした状況で臨んだ。神戸は前半からホームで猛反撃に出る鹿島